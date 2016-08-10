

Mobil cihazlarda ortaya çıkan güvenlik açıkları birçok kullanıcıyı etkileyerek veri hırsızlığına sebebiyet verebiliyor.







Son zamanlarda birçok kullanıcı mobil cihazlarında güvenlik açıklarıyla karşılaşıyor. Bu güvenlik açıkları birçok veri hırsızlıklarına olanak sağlıyor.



En son Check Point tarafından gelen bilgilere göre Qualcomm yongalarındaki 4 güvenlik açığı 900 milyon Android kullanıcısını tehdit etme potansiyeline sahip.



Bu güvenlik açığı neticesinde kötü planları olan kişiler başlangıç ayarları, kişisel veriler ve kamera gibi donanım bileşenlerine erişebiliyor. Bu açığın başlangıç noktası ise bu işlem için özel olan uygulamaların kullanıcının bilmeden cihazına kurmasıyla başlaması.



Risk endişesi bulunan cihazların başında Google Nexus 5X, Nexus 6, Nexus 6P, Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge gibi çok tercih edilen modeller yer alıyor.



Qualcomm ise yaptığı açıklamada ortaya çıkan bu güvenlik açığıyla ilgili çalışmalar yapıldığını ve geçen ay partner firmalara dağıtıldığını söyledi.