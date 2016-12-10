O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

90 asker öldü! 'abd uçakları yanlışlıkla bombaladı'

90 ASKER ÖLDÜ! 'ABD UÇAKLARI YANLIŞLIKLA BOMBALADI'

Rus medyası tarafından gündeme taşınan saldırıda 90 askerin öldüğü, onlarcasının yaralandığı belirtiliyor. Savaş uçakları birçok zırhlı araç ve Humvee askeri ciplerini bombaladı.

Tarih : 10 Aralık 2016, 14:18
Puan Ver : 90 Asker Öldü! 'abd Uçakları Yanlışlıkla Bombaladı'(7/10)9


Musul operasyonuna hava saldırılarıyla destek veren ABD savaş uçaklarının yanlıklıkla Irak askerlerini vurduğu ileri sürüldü. Factiniraq haber sitesinin yer verdiği iddia, Rus medyası tarafından gündeme taşındı.



Habere göre, 90 Irak askerinin öldüğü saldırı Cuma günü gerçekleşti. Sekiz zırhlı piyade aracı ile dört Humvee askeri cipinin enkaza döndüğü saldırıda onlarca asker de yaralandı.



Rus medyası, Irak ordusunun saldırıyı doğruladığını iddia ediyor.



17 Aralık'ta başlatılan Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonuna Irak ordusu, peşmerge, Şii milisler Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri katılıyor. ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyonun hava saldırılarıyla yer aldığı operasyonda, cephedeki silahlı unsurların sayısı 50 binden fazla. Birkaç yüz ABD askeri de karadaki birliklere danışmanlık yapıyor.



Musul'un doğusundaki birçok mahalleyi IŞİD'den kurtaran ordu birlikleri, sokak savaşlarında ev ev ilerleyebiliyor. Terör örgütü IŞİD, keskin nişancıların açtığı ateşler ve bomba yüklü araçlarla Musul içinde direniyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 90  Asker  Öldü    Abd  Uçakları  Yanlışlıkla  Bombaladı      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER