

Yeni Braun 9 'u 1 arada Erkek Bakım Kiti ile erkeklerin, istedikleri sakal stiline kolayca sahip olmalarını sağlıyor.



Günümüz erkeğinin saç ve sakalını aksesuar gibi kullanması trendi bu yılda artarak devam ediyor. Braun'un tüm vücut için kusursuz bakımlı bir görünüm ve stil kazanımı için tasarladığı Braun 9 'u 1 arada MGK3080 çoklu bakım kiti ile 9 ayrı kesim şeklini bir arada barındırıyor. 60 dakika çalışma süresi ile ıslak ve kuru kullanılabilen Braun MGK3080 saç ve sakalında farklı stiller denemeyi vaad ediyor.



Yeni Braun 9 'u 1 arada Erkek Bakım Kiti; sakalınızı şekillendirirken, diğer fonksiyonları ile de stilinizi dilediğiniz gibi oluşturmanızda size her zaman destek sağlar. İki sabit tarak ile her seferinde hassas görünüm elde etmek için 2 mm'lik adımlarla 13 hassas uzunluk ayarı sağlar. Kitin içindeki vücut bakımı ek parçası ise, vücudunuzun tamamının görünümünü, güvenli ve doğru biçimde şekil vermenize imkân sağlar. Hassas tüy alma başlığı, kulak ve burun için özel olarak tasarlanmış tüy kesme aparatı ve ücretsiz Gillette Flexball sayesinde temiz kenarlar ve kıvrımlar elde ederek size özel bir görünüm yakalamanıza, vücudunuza ve hassas noktalara dilediğiniz gibi bakım ve şekillendirme yapmanıza yardımcı olur.



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