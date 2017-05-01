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9 milyon borçluya yapılandırma fırsatı için...

9 MİLYON BORÇLUYA YAPILANDIRMA FIRSATI İÇİN...

Hükümetin müjdesini verdiği yeni yapılandırma hayata geçiyor. 73 milyar liralık yapılandırma tasarısının Meclis maratonu yarın başlıyor.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 13:12
Puan Ver : 9 Milyon Borçluya Yapılandırma Fırsatı İçin...(9/10)11


Hükümetin müjdesini verdiği yeni yapılandırma hayata geçiyor. 73 milyar liralık yapılandırma tasarısının Meclis maratonu yarın başlıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, yarın toplanarak tasarıyı görüşecek. Tasarının, komisyon görüşmelerinin aynı gün tamamlanması halinde çarşamba ya da perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.



YAPILANDIRMA YAPANLAR...



Yaklaşık 9 milyon kişinin kamuya olan borçlarını kolayca kapatmasına imkan sağlayan tasarı, 19 Ağustos 2016'da yürürlüğe giren yapılandırma kanunu kapsamına giren alacak türleri ve alacaklı idareler esas alınarak, bu idarelerin 31 Mart 2017'ye kadar olan kesinleşmiş alacaklarını yapılandırıyor. Daha önceki yapılandırma kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni bir imkan tanınıyor. Ancak yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin, yapılandırılan borçları kapsam dışında tutuluyor.



 



kaynak:mynet








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