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9 kentte kene alarmı

9 KENTTE KENE ALARMI

Sağlık Bakanlığı, Adana'da 2 kişinin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından ölümü nedeniyle harekete geçti. 9 kentte keneye karşı önlem alındı.

Tarih : 10 Temmuz 2015, 13:24
Puan Ver : 9 Kentte Kene Alarmı(6/10)3


Bakanlık, Adana'da Özmen çiftinin,  Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle ölmesi üzerine, kene riskinin yüksek olduğu illerde önlem kararı aldı.



Önlem kapsamında Gümüşhane, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Çankırı'da vatandaşlara, keneyi fark edebilecekleri açık renk çorap ve keneyi çıkarmakta kullanacakları tülbent dağıtılacak.








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