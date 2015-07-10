

Bakanlık, Adana'da Özmen çiftinin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle ölmesi üzerine, kene riskinin yüksek olduğu illerde önlem kararı aldı.







Önlem kapsamında Gümüşhane, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Çankırı'da vatandaşlara, keneyi fark edebilecekleri açık renk çorap ve keneyi çıkarmakta kullanacakları tülbent dağıtılacak.