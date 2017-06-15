Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

9. kattan düşen 3,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

9. KATTAN DÜŞEN 3,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü.

Tarih : 15 Haziran 2017, 11:37
Puan Ver : 9. Kattan Düşen 3,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti(7/10)8


Ankara'da 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan düşen 3 buçuk yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre olay, Sabah saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire olan Hürriyet Çevik ve asker olan eşi HASAN Çevik, Durali Alıç Mahallesi 985. Sokak'ta bulunun evlerinde işe gitmek için hazırlandıkları sırada bir anlık dalgınlıklarından dolayı balkona çıkan çocuklarını fark edemediler. Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: 9  Kattan  Düşen  35  Yaşındaki  Çocuk  Hayatını  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER