

Ankara'da 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan düşen 3 buçuk yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti.







İHA'nın haberine göre olay, Sabah saatlerinde Mamak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hemşire olan Hürriyet Çevik ve asker olan eşi HASAN Çevik, Durali Alıç Mahallesi 985. Sokak'ta bulunun evlerinde işe gitmek için hazırlandıkları sırada bir anlık dalgınlıklarından dolayı balkona çıkan çocuklarını fark edemediler. Balkonda bir süre oynayan 3 buçuk yaşındaki Eymen Aslan Çevik, balkonun demir parmaklıklarından kurtularak 13 katlı binanın 9. katındaki balkondan aşağıya düştü.







kaynak:milliyet