9 İLDEKİ BAHİS OPERASYONUNDA ŞAŞIRTAN TABLO! YAKALANANLARIN ÇOĞU KADIN
Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla şafak vakti yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarının çoğunun kadın olması dikkat çekti.
Adana merkezli 9 ilde bin polisin katılımıyla yasa dışı bahis operasyonunda aralarında kadınlarında bulunduğu 100 kişi gözaltına alındı.
140 ADRESE EŞ ZAMANLI ŞAFAK BASKINI YAPILDI
Alınan bilgiye göre, Adana Merkezli İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Operasyonda 140 adrese eş zamanlı şafak vakti baskın yapıldı.
ÇOĞU KADIN 100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan baskında yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen çoğu kadın 100 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, operasyon hala devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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