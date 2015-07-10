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9 İLDE KENE ALARMI VERİLDİ


9 İLDE KENE ALARMI VERİLDİ
Tarih : 10 Temmuz 2015, 09:06
Puan Ver : 9 İlde Kene Alarmı Verildi(5/10)4


Habertürk'ün haberine göre, Adana'da kene ısırması sonucu Selahattin Özmen ve Mine Özmen çifti 5 dakika arayla hayatını kaybetti. Bu vaka ve havaların ısınmasıyla kene alarmı veren Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 2002'de görülmeye başlanan kenenin bugüne kadar Türkiye'de 6 bin 500 kişiyi ısırdığını ve bunların 650'sinin öldüğünü açıkladı.



Bakanlık, vakalar üzerine Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığı ile mücadele için harekete geçti. 2015'in ilk 6 ayında vaka sayısı 378 olarak kaydedildi. Vakalar en çok Orta Anadolu ve Orta Karadeniz Bölgesi'nde, Kelkit Vadisi başta olmak üzere Gümüşhane, Tokat, Sivas, Amasya, Çorum, Yozgat, Kastamonu, Karabük ve Çankırı illerinde görülüyor.








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