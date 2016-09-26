

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Sakarya'nın kıyı kesimleri, Balıkesir'in Bandırma ve Erdek ilçeleri ve Düzce'nin kuzey kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.







Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.







Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.