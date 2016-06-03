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9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI


9 GÜNLÜK TATİL AÇIKLAMASI
Tarih : 03 Haziran 2016, 14:20
Puan Ver : 9 Günlük Tatil Açıklaması(10/10)8


Ramazan Bayramı tatili, arefe günü olan 4 Temmuz Pazartesi öğleden sonra başlayıp, 7 Temmuz Perşembe günü sona eriyor. Cuma gününün de Bakanlar Kurulu kararıyla tatil ilan edilmesi durumunda iki hafta sonu birleştirilerek tatil süresi 9 güne çıkabilir.



Bakan Avcı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile birlikte katıldığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Nasrettin Hoca Anma Etkinliklerinde gazetecilerin konuyla ilgili sorusunu cevaplandırdı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması kararının, önümüzdeki günlerde yapılacak Bakanlar Kurulu'nda belli olacağını belirtti.







Etiketler: 9  Günlük  Tatil  Açıklaması    haber

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