

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ'cü darbe girişimi soruşturmasında önemli tespitlere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına 2 ayrı liste girdi. 9'ar kişiden oluşan listelerde, darbe girişiminde aktif rol alanlara dikkat çekildi. İlk liste, darbenin beyin takımında yer alan ve TSK'dan ihraç edilip tutuklanan Tümgeneral Mehmet Dişli'nin başında bulunduğu Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı'nda görev alanlardan oluşuyor. Listede, Dişli'nin altında görev yapan FETÖ'cülerin 1'i ölü, 2'si firari, diğer 5'i ise tutuklu olarak yer alıyor. Bu isimler şöyle: Proje Geliştirme Şube Müdürü K. Albay Doğan Öztürk (tutuklu), Strateji İzleme ve Araştırma Şubesi'nden K. Binbaşı Bülent Kaya (firari), K. Binbaşı Yusuf Yenidağ (firari), K. Binbaşı Zekeriya Açıkgöz (öldü), Başçavuş Suat Sağlam (tutuklu), K. Albay Zeki Demir (tutuklu), Yarbay Lütfullah Taşyumruk (tutuklu) ve K. Binbaşı Ahmet Durmaz (tutuklu).