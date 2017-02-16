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9 cinayetin sanığı ifadesiyle herkesi şoke etti!

9 CİNAYETİN SANIĞI İFADESİYLE HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşi ve 8 yakınını öldüren sanık, ifadesinde, "Öldürüp öldürmediğimi hatırlamıyorum" dedi

Tarih : 16 Şubat 2017, 16:44
Puan Ver : 9 Cinayetin Sanığı İfadesiyle Herkesi Şoke Etti!(9/10)7


Gaziantep'te, geçen yıl ayrı yaşadığı eşi Tuba ve 8 yakınını öldürerek kaçan ve 55 gün sonra yakalanan Yusuf Taş, 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, cinayetleri işleyip işlemediğini hatırlamadığını söyledi.



Gaziantep'te geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Yusuf Taş, kayınvalidesi ve amcasının evinde aralarında eşi Tuba'nın da bulunduğu 9 kişiyi öldürdü, 2 akrabasını da yaraladı. Olayın ardından kaçan Yusuf Taş, polislerin 55 gün süren çalışmasının ardından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



 



kaynak:habertürk








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