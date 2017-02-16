

Gaziantep'te, geçen yıl ayrı yaşadığı eşi Tuba ve 8 yakınını öldürerek kaçan ve 55 gün sonra yakalanan Yusuf Taş, 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, cinayetleri işleyip işlemediğini hatırlamadığını söyledi.







Gaziantep'te geçen yıl şubat ayında meydana gelen olayda Yusuf Taş, kayınvalidesi ve amcasının evinde aralarında eşi Tuba'nın da bulunduğu 9 kişiyi öldürdü, 2 akrabasını da yaraladı. Olayın ardından kaçan Yusuf Taş, polislerin 55 gün süren çalışmasının ardından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.







kaynak:habertürk