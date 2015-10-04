

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarına yönelik Konuklu, Yaprakköy, Ahmetbey, Yünlüce, Gürbeyli, Hamzabey mahallesi, Türbe komları, Recep Komu ile Namber Tepe bölgelerinde operasyon düzenleneceği bildirildi.



Açıklamada, "Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 4 Ekim 2015 günü saat 05.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş çıkışların yasaklandığı" belirtildi.