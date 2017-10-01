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9 Ayda 70 Kilo Veren Güllü'yü Görenler Tanımakta Güçlük Çekiyor: Resmen Çökmüş

9 AYDA 70 KİLO VEREN GÜLLÜ'YÜ GÖRENLER TANIMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR: RESMEN ÇÖKMÜŞ

Fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olan ve 9 ayda 70 kilo veren şarkıcı Güllü'nün yüzü resmen çöktü. Yeni halini görenler ünlü şarkıcı tanımakta güçlük çekiyor.

Tarih : 01 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : 9 Ayda 70 Kilo Veren Güllü'yü Görenler Tanımakta Güçlük Çekiyor: Resmen Çökmüş(8/10)4

Fazla kilolarından muzdarip olan şarkıcı Güllü, mide küçültme ameliyatıyla 9 ayda 70 kilo birden verdi.

YÜZÜ ÇÖKTÜ

Zayıfladıktan sonra ünlü şarkıcıyı görenler tanımakta neredeyse güçlük çektiler. 44 yaşındaki ünlü şarkıcının yüzü hızlı zayıflama ve yaşanın ilerlemesi nedeniyle çöktü ve gözaltı torbaları çıktı.SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Güllü'deki değişim sosyal medyada son günlerin konusu haline geldi. Sosyal medya kullanıcıları Güllü'nün zayıflamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazı kullanıcılar da yüzü çöken ve gözaltı torbaları çıkan Güllü'nün yeni halini beğenmediklerini ifade eden paylaşımlarda bulundular.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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