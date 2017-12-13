La Liga takımlarını boş geçmeyen, Devler Liginde 100'e yakın golü bulunan Lionel Messi'nin ilginç bir şekilde Chelsea'ye karşı suskunluğu sürüyor.

8 MAÇTA 0 GOL

Bugüne dek 4 kez eşleşip 8 maça çıktığı Chelsea'ye karşı Arjantinli yıldızın henüz tek bir golü dahi yok. Özellikle Jose Mourinho döneminde Messi'ye karşı alınan önlemler hafızalarda yerini korurken, yine defansif yapıyı öncelik alan bir teknik adam olan Antonio Conte'yle çalışan Maviler, 9'uncu kez yaşayan efsaneye kilit vurmaya çalışacak

MESSI 3 GOL DAHA ARIYOR

Devler Ligi'nde 100'ler kulübünde olma onuru şu an sadece Cristiano Ronaldo'ya ait... Messi'nin 3 gole daha ihtiyacı var.

Kaynak: haberinburada