8'DE 0 ÇEKTİ! MESSİ, EŞLEŞTİKLERİ TAKIMA GOL ATAMIYOR
Şampiyonlar Liginde 97 golü bulunan Barcelonalı Messi, İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı sahaya çıktığı 8 maçta da gol atamadı.
La Liga takımlarını boş geçmeyen, Devler Liginde 100'e yakın golü bulunan Lionel Messi'nin ilginç bir şekilde Chelsea'ye karşı suskunluğu sürüyor.
8 MAÇTA 0 GOL
Bugüne dek 4 kez eşleşip 8 maça çıktığı Chelsea'ye karşı Arjantinli yıldızın henüz tek bir golü dahi yok. Özellikle Jose Mourinho döneminde Messi'ye karşı alınan önlemler hafızalarda yerini korurken, yine defansif yapıyı öncelik alan bir teknik adam olan Antonio Conte'yle çalışan Maviler, 9'uncu kez yaşayan efsaneye kilit vurmaya çalışacak
MESSI 3 GOL DAHA ARIYOR
Devler Ligi'nde 100'ler kulübünde olma onuru şu an sadece Cristiano Ronaldo'ya ait... Messi'nin 3 gole daha ihtiyacı var.
Kaynak: haberinburada
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