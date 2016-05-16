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87 YAŞINDAKİ BÜYÜKANNESİNİ KAÇIRAN GENCE 9.5 YIL HAPİS


87 YAŞINDAKİ BÜYÜKANNESİNİ KAÇIRAN GENCE 9.5 YIL HAPİS
Tarih : 16 Mayıs 2016, 16:31
Puan Ver : 87 Yaşındaki Büyükannesini Kaçıran Gence 9.5 Yıl Hapis(5/10)2


ABD'nin Washington eyaletine bağlı Kennewick kentinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında meydana gelen olayda; 17 yaşındaki Dyllan Martin, arkadaşı Billy Underwood (16) ile birlikte 87 yaşındaki Hazel Abel isimli büyükannesini kaçırdı.



Martin ve Underwood, eleri bağlayıp, ağzını da kapattıkları yaşlı kadını arabanın bagajına kapattı.



İki genç, dikkat çekmemek için aracın farlarını kapatarak 320 kilometre yol gitti.



Ehliyeti bile olmayan gençler, alışveriş yapmak için Oregon eyaletindeki bir markette durdu. Bu sırada büyükannenin ellerini çözerek bagajdan çıkmayı başarması üzerine iki kafadar yakayı ele verdi.



Geçen hafta hakim karşısına çıkan gençlerden Martin'e 9,5 yıl, suç ortağı Underwood'a ise 10,5 yıl hapis cezası verildi.








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