86'LIK NİNENİN BOMBA SESLERİ ALTINDAKİ YAŞAM MÜCADELESİ!
86 yaşındaki Hatice ninenin sınırdaki yaşamı "Helal olsun." dedirtti. Hatice nine, bölgedeki karışıklığa rağmen geçimini sağlamak için çobanlık yapıyor.
86 yaşındaki Hatice Özkan, Suriye sınırında koyun ve keçilerini besleyerek elde ettiği süt, yoğurt ve peynirleri satarak geçimini sağlıyor. Eşini kaybettikten sonra yalnız kalan Hatice Nine, bombardıman sesleri arasında yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
"YAŞANANLARDAN KORKMUYORUZ"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli güvenlik güçlerine dua eden Hatice nine, "Yaşananlardan korkmuyoruz. Askerimiz, onları yok edip gelecek. Eskiden dibimizde terör vardı, şimdi bitti." dedi.
HER GÜN GÜVENLİK GÜÇLERİNE DUA EDİYOR
İlerleyen yaşına rağmen koyun ve keçilerini 'Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdürüldüğü Afrin sınırının yanı başında otlatan Hatice Nine, her gün harekata katılan güvenlik güçlerine dua ettiğini söyledi.
SINIRIN BELLİ BÖLGESİNE KADAR GİDİYOR
Eşini kaybettiği, çocukları ve torunlarından da yeterli desteği göremediği için 86 yaşında çobanlık yaptığını anlatan Hatice Özkan, "Çocukluğumdan beri bildiğim tek şey çobanlık. Yıllardır hayvanlarımızı otlatıyorum. Sınırın belli bir bölgesine kadar gidiyorum. Benim için bu yaşta zor oluyor, eziyet çekiyorum; ama kimsem olmadığı için bu işi yapmak zorunda kalıyorum." dedi.
BOMBA SESLERİ İLE YAŞIYORLAR
Hatice Nine gibi sınırın sıfır noktasında yaşamını sürdüren Duruca köyü sakinleri de kara ve hava bombardımanına alıştıklarını ve harekatın, TSK tarafından başarıyla tamamlanması için gece gündüz dua ettiğini anlattı. Bazı köylüler ise istenilmesi durumunda sınırı geçerek, güvenlik güçleriyle beraber teröristlere karşı savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 86'lık Ninenin Bomba Sesleri Altındaki Yaşam Mücadelesi!
- Abd'nin Açığını Bulan Beyaz Şapkalı Türk Hackerdan Afrin Mesajı!
- İlahiyatçı Nurettin Yıldız'dan Skandal Sözler: Kadınlar Kocalarından Dayak Yedikleri İçin Şükretmeli
- 7 Farklı Suçtan Sabıkalı Kalaşnikoflu Suç Makinesine Ceza Yağdı
- Sırp Çetenin Büyük Soygun Planını Uçak Bagaj Fişleri Ele Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Dünyanın En Korkunç Hapishanesiydi, Bugün Turist Akınına Uğruyor
- İsrail Uçakları Zehir Saçtı! Amaçları Sınırı Gözetlemek
- Eşinin Çığlıklarına Koştu, Karlara Gömülen Adamı Elleriyle Kazarak Kurtardı
- Kocasının Metresini Saçından Tutup Sokak Ortasında Böyle Dövdü
- Tek Boynuzla Doğan Bebek, Tıp Tarihine Geçti
Bu Haberle İlgili Yorumlar