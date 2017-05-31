

İlk çocuğuna hamile olan ve 14 Haziran'da doğum yapması beklenen U.Ş.E., bugün saat 11.00 sıralarında, Kayas Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresine çıkıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen U.Ş.E., ağır yaralandı. Ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.Ş.E., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.











kaynak:milliyet