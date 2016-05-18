84 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİNİN KULAĞINDAN 7 KENE ÇIKARILDI
NİĞDE'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 84 yaşındaki R.E.'nin kulağından 7 kene çıkartıldı.
NİĞDE'de kulak ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 84 yaşındaki R.E.'nin kulağından 7 kene çıkartıldı.
Ulukışla İlçesi'nde oturan çiftçi R.E., kulak ağrısı şikayetiyle Bor Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada muayene edilen R.E.'nin kulağında böcek olduğu fark edilince Kulak Burun Boğaz Uzmanı doktora sevk edildi. Yapılan operasyon sonucu R.E.'nin kulağından irili ufaklı 7 kene çıkartıldı.
Kenelerin R.E.'nin kulağına ne zaman ve nasıl girdiği ise anlaşılamadı.
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