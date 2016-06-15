

Bank of America Merrill Lynch'in raporuna göre, dünya ekonomisinde 1933'ten bu yana görülen en yüksek emtia zararları söz konusu.







Yapılan açıklamaya göre, Hükümetler ekonomiyi canlandırmak için biraz daha enflasyon isterken seçmenler ise gelir eşitsizliğini azaltacak korumacı politikalara oy veriyor.







Açıklamada şöyle denildi:







"Dünyanın önde gelen bankalarından Bank of America Merrill Lynch'in (BofAML) “Küresel Yatırım Stratejisi: Uzun Vadeli Görünüm” raporu, günümüzde yatırımcıların içinde bulunduğu çarpıcı durumu ortaya koyuyor.







Rapora göre, dünya ekonomisinde en düşük faiz oranları söz konusu. Öyle ki İngiltere'de 1705'ten bu yana kaydedilen en düşük faiz oranı ile borçlanılıyor. Japonya'da 1870'ten bu yana ilk kez negatif faiz uygulanıyor. Buna karşın dünyada şirket tahvili getirisinde tüm zamanların en yüksek seviyesi görülüyor. Çin'de ise son 20 yıldaki en düşük ekonomik büyüme hızı ABD hisse senetlerinde Avrupa borsalarına kıyasla son 60 yılın en yüksek seviyesi banka hisselerinde son 75 yılın en düşük nominal kayıpları ve 1933'ten bu yana yatırımcıların kaydettiği en yüksek emtia zararları küresel



ekonominin son dönemdeki resmini gözler önüne seriyor.







Bu durumun yatırımcıları zorladığına dikkat çekilen raporda, küresel piyasalardaki söz konusu eğilimin değişmesi için ekonomi politikalarında rejim değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor. Buna karşın hükümetlerin ekonomiyi canlandırmak için biraz daha enflasyon isterken seçmenlerin ise “gelir eşitsizliğini azaltacak” korumacı politikalara oy verdiğine dikkat çekiliyor.







Raporda ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (FED), yaklaşık 10 yıllık bir aranın ardından 16 Aralık 2015'te ilk kez faiz artırımına gittiği hatırlatılarak, bu adımın 1913'ten bu yana görülen en önemli politika değişikliği olduğu belirtiliyor ve “Deflasyona Karşı Global Savaşın" aşırı borç, yaşlanan nüfus ve teknolojik duraklama tarafından nasıl boşa çıkarıldığı anlatılıyor."