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83 GÜNDE 510 TERÖRİST ETKİSİZ


83 GÜNDE 510 TERÖRİST ETKİSİZ
Tarih : 15 Kasım 2016, 09:09
Puan Ver : 83 Günde 510 Terörist Etkisiz(5/10)4


Türk Silahlı Kuvvetleri, 24 Ağustos 2016'dan bugüne 510 teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekerek bölücü terör örgütünün çözülme sürecine girdiğini açıkladı. TSK, teröristlere teslim olmaları halinde Devletin onların yaşam haklarını hukuk çerçevesinde güvence altına alacağı çağrısında bulundu. Çözülmeye başlayan terör örgütü üyeleri Şetünüs bölgesi yakınlarında birbirleriyle çatıştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK), yapılan bilgilendirmede, Hakkâri'nin Çukurca ve Yüksekova ilçeleri kırsalında PKK terör örgütüne karşı kararlılıkla icra edilen operasyonlarda (Hava Kuvvetlerince icra edilen hava taarruzları ve Silahlı İHA dahil), güvenlik güçleri 24 Ağustos 2016'dan bugüne kadar toplam 510 teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.



Son üç ayda icra edilen operasyonlarda, terör örgütünün girilemez olarak efsaneleştirdiği sembol niteliğindeki üslenme alanlarının teröristlerden temizlendiği vurgulanarak, güvenlik güçlerinin baskın tarzındaki operasyonları ile bu bölgedeki teröristleri ciddi anlamda psikolojik ve fiziksel baskı altına aldığı ifade edildi. Hareket edemez duruma gelen teröristlerin, en ufak hareketliliklerinde bu sefer de insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, "Güvenlik güçlerinin özellikle Hakkâri Çukurca ve Yüksekova kırsalında gerçekleştirdiği operasyonların devamlılık ve süreklilik arz eden karakteri, buradaki terörist unsurları nefes alamaz hale getirdi. Telsiz dinlemelerine takılan konuşmalarda teröristlerin moral, disiplin, grup bütünlüğü ve motivasyonlarının ciddi anlamda bozulduğu gözlemlenmektedir.



Hakkari 3'üncü Tümen Komutanlığına bağlı birliklerimiz, telsiz dinlemelerinde PKK'lı iki terörist grubun birbirleri ile çatışmaya girdiklerini tespit etti. Bu olay, bölücü terör örgütü elebaşının yakalanmasından sonra açık şekilde gün yüzüne çıkan örgüt içi ilk çatışmalardan birisidir. Yıllar önce benzer bir olay Kandil'de de yaşanmış ve ardından BTÖ'de büyük bir çöküş meydana gelmişti" denildi.



 



kaynak:yenişafak








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