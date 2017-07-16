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82 Yaşındaki Yaşlı Kadını Gasp Eden Şüpheli 20 Yıllık Polis Çıktı

82 YAŞINDAKİ YAŞLI KADINI GASP EDEN ŞÜPHELİ 20 YILLIK POLİS ÇIKTI

Aydın'da 82 yaşındaki Nadire Akdemir'i gasp edip altınlarını alan şüpheli 45 yaşındaki İ.G.'nin 20 yıllık polis memuru olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 21:20
Puan Ver : 82 Yaşındaki Yaşlı Kadını Gasp Eden Şüpheli 20 Yıllık Polis Çıktı(7/10)3

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, 82 yaşındaki Nadire Akdemir'in maskeli bir kişi tarafından evinde darp edilip üzerindeki ziynet eşyalarının gasp edilmesi olayının şüphelisi olarak, yan taraftaki adliye lojmanları önündeki kulübede görevli polis memuru 45 yaşındaki İ.G., gözaltına alındı. İ.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EŞİNİN CAMİDEN DÖNDÜĞÜNÜ SANIP KAPIYI AÇTI

Geçen 10 Temmuz'da, eşi 83 yaşındoaki Ali İhsan Akdemir'in saat 13.00 sıralarında camiye gitmesi üzerine 3 çocuk annesi Nadire Akdemir, Yıldıztepe Mahallesi, 142 Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında bulunan evlde yalnız kaldı. Yarım saat kadar sonra zil çalınca eşinin camiden döndüğünü zannedip kapıyı açan yaşlı kadın, maskeli bir kişinin saldırısına uğradı.

KULAĞINDAN KÜPELERİ ÇEKEREK ALDILAR

Kapıyı iterek içeri giren saldırgan yumruk atıp, başını duvara çarptığı Akdemir'in yere düşmesini fırsat bilip, kolundaki 5 bilezik ile boynundaki gerdanlığı koparıp aldı. Acı içinde yerde kıvranan Akdemir'in kulağındaki küpelerini de çekerek çıkartan maskeli saldırgan ardından koşarak kaçtı.

YAŞLI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Namazdan Ali İhsan Akdemir, eşini kanlar içinde yerde yarı baygın bulunca, birkaç apartman ileride evi bulunan kızı Enise Satıkın'ı arayıp, durumu anlatarak yardım istedi. Kızının haber vermesi üzerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akdemir, Nazilli Devlet Hastanesi'ni kaldırılıp tedaviye alındı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Soruşturma başlatan polis, hakim ve savcıların oturduğu, sürekli bir polisin beklediği adliyeye lojmanlarının hemen yanındaki binada meydana gelen olayla ilgili olarak şüphelinin tespit edilip, yakalanabilmesi için çevredeki bina ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

POLİS MEMURUNUN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Ancak, güvenlik kamerası kayıtlarından bir sonuç alamayan polis, çevredeki görgü tanıkları ile olayın meydana gelen evin bitişiğindeki hakim ve savcıların kaldığı adliye lojmanları önündeki nöbet kulübesinde görevli 20 yıllık polis memuru İ.G.'nin bir kaç kez ifadelerine başvuruldu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, ifadelerindeki çelişkilerden şüphelendikleri meslektaşları İ.G.'yi, bugün saat 03.00 sıralarında evine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Poliste susma hakkını kullanan İ.G., Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkemedeki ifadelerinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.G., tutuklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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