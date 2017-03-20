82 HAKİM VE SAVCI 'FETÖ ÜYELİĞİ' İDDİASIYLA YARGILANIYOR
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, 2012'de düzenlenen "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 82 sanığın yargılanmasına başlandı.
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırıldığı iddiasına ilişkin 58'i tutuklu 82 sanığın yargılanmasına başlandı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü duruşma salonunda görülen davanın ilk duruşmasına, 58 tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Duruşmada, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ve Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ile Hazine Müsteşarlığının avukatları da "müşteki" olarak yer aldı.
kaynak:sabah
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