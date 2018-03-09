81 YILDIR KAYIP OLAN KADIN PİLOTUN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ
Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki Nikumaroro Adası'nda 1940 yılında bulunan insan kemiklerinin, 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.
BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Tennessee Üniversitesi'nden Profesör Richard Jantz, "Forensic Anthropology" dergisinde yayımladığı araştırmada, o dönemde yapılan incelemelerin vardığı aksi yöndeki sonuçlara rağmen, Nikumaroro Adası'nda bulunan kemiklerin 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı öncü kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğunu kanıtladı.
KEMİKLER MODERN TEKNİKLERLE YENİDEN İNCELENDİ
"Amelia Earhart ve Nikumaroro Bones" başlıklı araştırmada, Hawaii'nin yaklaşık 2 bin 900 kilometre güneybatısındaki ıssız adada bulunan kemikler modern adli tıp teknikleri kullanılarak yeniden incelendi.
İSKELET PİLOTUN ÖLÇÜLERİ İLE UYUŞTU
Kemik kalıntıları muhafaza edilmediğinden fotoğraflar kullanılarak yapılan incelemede, Fordisc adı verilen yazılımla kemiklerin yapısı Earhart ve yardımcısının boy ve kilo ölçüleri ile karşılaştırıldı. Earhart'ın beden ölçülerinin iskelet kalıntılarıyla uyuştuğu belirlendi.
YÜZDE 99 KADIN PİLOTA AİT
Ayrıca dikiş uzmanları, Earhart'ın ehliyet ve diğer fotoğraflarında giydiği kıyafetleri inceleyerek, dikiş uzunluklarından Earhart'ın göğüs ve bel çevresinin ölçülerini belirledi. Bu veriler de kemik incelemerine dahil edildi.
Sonuçta kemiklerin yüzde 99 ihtimalle Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.
Kaynak: haberinburada
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