Hastalarla İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı
Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti

81 yıldır kayıp olan kadın pilotun gizemi çözüldü

81 YILDIR KAYIP OLAN KADIN PİLOTUN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki Nikumaroro Adası'nda 1940 yılında bulunan insan kemiklerinin, 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.

Tarih : 09 Mart 2018, 18:20
Puan Ver : 81 Yıldır Kayıp Olan Kadın Pilotun Gizemi Çözüldü(6/10)2

BBC'de yer alan habere göre, ABD'nin Tennessee Üniversitesi'nden Profesör Richard Jantz, "Forensic Anthropology" dergisinde yayımladığı araştırmada, o dönemde yapılan incelemelerin vardığı aksi yöndeki sonuçlara rağmen, Nikumaroro Adası'nda bulunan kemiklerin 1937'de uçuş sırasında bölgede kaybolan Amerikalı öncü kadın pilot Amelia Earhart'a ait olduğunu kanıtladı.

KEMİKLER MODERN TEKNİKLERLE YENİDEN İNCELENDİ

"Amelia Earhart ve Nikumaroro Bones" başlıklı araştırmada, Hawaii'nin yaklaşık 2 bin 900 kilometre güneybatısındaki ıssız adada bulunan kemikler modern adli tıp teknikleri kullanılarak yeniden incelendi.

İSKELET PİLOTUN ÖLÇÜLERİ İLE UYUŞTU

Kemik kalıntıları muhafaza edilmediğinden fotoğraflar kullanılarak yapılan incelemede, Fordisc adı verilen yazılımla kemiklerin yapısı Earhart ve yardımcısının boy ve kilo ölçüleri ile karşılaştırıldı. Earhart'ın beden ölçülerinin iskelet kalıntılarıyla uyuştuğu belirlendi.

YÜZDE 99 KADIN PİLOTA AİT

Ayrıca dikiş uzmanları, Earhart'ın ehliyet ve diğer fotoğraflarında giydiği kıyafetleri inceleyerek, dikiş uzunluklarından Earhart'ın göğüs ve bel çevresinin ölçülerini belirledi. Bu veriler de kemik incelemerine dahil edildi.

Sonuçta kemiklerin yüzde 99 ihtimalle Earhart'a ait olduğu anlaşıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 81  Yıldır  Kayıp  Olan  Kadın  Pilotun  Gizemi  Çözüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER