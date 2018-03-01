81 YAŞINDA YAŞLI KADIN, KAÇAK SU KULLANINCA GÖZALTINA ALINDI
Adana'da 81 yaşındaki kadın su sayacındaki mührü kaldırıp suyu usule aykırı şekilde kullandı. Fark edildikten sonra gözaltına alınan kadına, mahkeme 3 bin lira para cezası verip serbest bıraktı.
Adana'da 81 yaşındaki Gazal Karlıdağ, su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.
YAŞLI KADIN SAYACTAKİ MÜHRÜ KIRIP SUYU KULLANDI
Merkez Seyhan ilçesinde oturan Gazal Karlıdağ, evindeki su sayacının mührünü kırıp kaçak su kullanmaya başladı.
Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) yetkilileri yaşlı kadının sayaç üzerindeki mührü kırıp usule aykırı su tüketimi yaptığını tespit edip işlem yaptı.
GÖZALTINA ALINAN KADINA MAHKEME BİN LİRA CEZA KESTİ
Bunun üzerine yaşlı kadın polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilmek için adli tıp birimine getirilen kadın, daha sonra adliyeye götürüldü.
Gazal Karlıdağ çıkarıldığı mahkece tarafından 3 bin lira para cezasına çarptırılıp serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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