Japonya'nın Nagazaki eyaletinde, otobur dinozorlara ait olduğu tahmin edilen 35 adet diş fosili bulundu. Diş fosillerinin 81 milyon yıl önceki ekosisteme ait yeni bilgiler vereceğine inanılıyor.

Japonya'nın Fukui Eyaleti Dinosaur Müzesi ve Nagazaki eyalet yetkilileri, Nagazaki Eyaleti'nin batı kıyısında bir jeololojik tabakadan çıkarılan fosilleşmiş 35 dinozor dişi buldu. Dişlerin 81 milyon yıl önce yaşanan Kretase Dönemi'ne ait olduğu açıklandı.

DİŞLERİN EN BÜYÜĞÜ 1 CM GENİŞLİĞİNDE

Fosillerin, daha çok diş dizisi bulunan otobur ya da gagalı dinozorlara ait olabileceğini belirten yetkililer, 35 dişten 34'ün birkaç metre yarıçap içinde bulunduğunu bildirdi. Yetkililer ayrıca, diş fosillerinden en büyüğünün 1.7 santimetre uzunluk ile 1 santimetre genişliğe sahip olduğu ifade etti.

BENZER DİNAZOR FOSİLLERİNE RASTLANDI

Japonya'nın diğer bölgelerinde de benzer türlerde dinozor fosillerine rastlanmış, Hokkaido'ya bağlı Mukawa'da bir hadrozorun tam iskeletine ulaşılmıştı.

Kaynak: haberinburada