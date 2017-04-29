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81 İLDE YAPILAN OPERASYONUN BİLANÇOSU


81 İLDE YAPILAN OPERASYONUN BİLANÇOSU
Tarih : 29 Nisan 2017, 09:00
Puan Ver : 81 İlde Yapılan Operasyonun Bilançosu(9/10)6


Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı olarak dün akşam 81 ilde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye Uygulaması" gerçekleştirildi.



EGM koordinesinde yapılan ve 5'incisi düzenlenen uygulamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amaçlandı.



Uygulamayı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Ali Çardakçı, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstihbarat Başkanı Albay Cemal Rıza Kızıldağlı ve birçok birim amiri EGM Koordinasyon Merkezinden canlı takip etti.



 



kaynak:hürriyet








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