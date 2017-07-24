Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 7 bin 968 personelin katılımıyla 4 bin 381 parkta "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla vatandaşların huzur içinde parklarda vakit geçirebilmesi amacıyla 81 il genelinde "Türkiye Huzurlu Parklar" uygulaması gerçekleştirdi.

30 BÜYÜKŞEHİRDE 'MOBİL PARK POLİS EKİPLERİ'

Uygulama, 30 Büyükşehirde kurulan Mobil Park Polis Ekipleri ve 51 ilin Asayiş Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler ile eş zamanlı olarak polis sorumluluk alanındaki parklarda yapıldı.

4 BİN 381 PARKTA, 7 BİN 968 PERSONELLİ UYGULAMA

4 bin 381 parkta gerçekleştirilen uygulamaya, 2 bin 471 ekiple 7 bin 968 personel ve 39 detektör köpek katıldı. Uygulama sonucunda; 44.058 kişi kontrol edildi.

110 KİŞİYE GÖZALTI

Arandığı tespit edilen 145 kişi yakalandı. 110 kişi gözaltına alınırken 226 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı. 4 bin 215 araç kontrol edilerek 10 aranan araç yakalandı.

39 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

191 araca 95.403 TL cezai işlem uygulandı, 39 araç ise trafikten men edildi. Aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 7 adet mermi, 10 adet kesici delici alet, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 gram eroin, 131 gram esrar, 54 gram bonzai, 8 adet captagon ve 37 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kaynak: haberinburada