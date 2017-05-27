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81 ilde eş zamanlı olarak başlatıldı!

81 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK BAŞLATILDI!

Türkiye genelinde ilk kez Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" yapılıyor

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:17
Puan Ver : 81 İlde Eş Zamanlı Olarak Başlatıldı!(10/10)7


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla trafik kazalarının en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla, 81 ilde eş zamanlı olarak "polis ve jandarma iş birliğinde" ülke çapında ilk kez trafik denetimleri başlatıldı.



Uygulamaya 2 bin 405 emniyet, bin 528 Jandarma, toplamda 3 bin 933 personel katılıyor. Şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen bin 611 kontrol noktasında kişi ve araçlar üzerinde ehliyet ve ruhsat kontrolü ile plaka sorgulaması yapılıyor.



 



kaynak:sabah








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