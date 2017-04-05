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80'lik dede bir gece evli kaldı, 15 bin lirasını kaptırdı

80'LİK DEDE BİR GECE EVLİ KALDI, 15 BİN LİRASINI KAPTIRDI

Adana'da eşi öldükten sonra evlenmek için 15 bin lira para harcayan 80 yaşındaki Reşit Dalkılıç'ın evlendiği kadın bir gece kalıp kayıplara karıştı.

Tarih : 05 Nisan 2017, 11:32
Puan Ver : 80'lik Dede Bir Gece Evli Kaldı, 15 Bin Lirasını Kaptırdı(6/10)4


 Reşit Dalkılıç: "Eşim öldükten sonra bireysel ihtiyaçlarımı gidermek için evlenmek istedim dolandırıldım" "Kadın eve geldi, sabah bankadan 5 bin lira çektim kendisine verdim. Camiye gidip geldim bir daha onu bulamadım" "Toplam 15 bin lira param gitti şikayet etmeye gittim senet yaptılar, onu da 3 yıldır alamadım"








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