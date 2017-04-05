Adana'da eşi öldükten sonra evlenmek için 15 bin lira para harcayan 80 yaşındaki Reşit Dalkılıç'ın evlendiği kadın bir gece kalıp kayıplara karıştı.



Reşit Dalkılıç: "Eşim öldükten sonra bireysel ihtiyaçlarımı gidermek için evlenmek istedim dolandırıldım" "Kadın eve geldi, sabah bankadan 5 bin lira çektim kendisine verdim. Camiye gidip geldim bir daha onu bulamadım" "Toplam 15 bin lira param gitti şikayet etmeye gittim senet yaptılar, onu da 3 yıldır alamadım"