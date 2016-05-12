808 BİN KİŞİNİN 2010 KPSS SINAVI İPTAL YOLUNDA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2010 KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan en az 12 gün önce sızdırıldığını kesinleştirdi.
Ankara Cumhuriyet Baş- savcılığı, 808 bin kişinin girdiği 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) Genel Yetenek, Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarının iptali istemine ilişkin davayı gören Ankara 1. İdare Mahkemesi'ne önemli bir yazı gönderdi.
Mahkemenin ara kararı üzerine gönderilen savcılık yazısında, sızdırılan soruların görüntüsüne de yer verildi. Savcılık yazısında, “2010 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularının sınavdan en az 12 gün önce ele geçirildiği ikrarlar ve teknik raporlara göre kesindir” denildi.
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