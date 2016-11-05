O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

800 yıllık geleneği kadınlar sürdürüyor

800 YILLIK GELENEĞİ KADINLAR SÜRDÜRÜYOR

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, 8 asırdır otantik yöntemlerle yapılan çömlekçilik geleneği kadınlar tarafından yaşatılıyor.

Tarih : 05 Kasım 2016, 13:07
Puan Ver : 800 Yıllık Geleneği Kadınlar Sürdürüyor(10/10)7


Sorkun Mahallesi'nde gelişen teknolojiye rağmen önemli geçim kaynağı olan çömlekçilik, geçmişten kalma yöntemlerle üretiliyor. Emek yoğun üretimin hemen hemen her aşamasından kadınlar ön plana çıkıyor. Sorkun'da, erkekler yalnızca çömleğin hammaddesi "beyaz" ve "kızıl" toprağın çıkarılması ve pişirme aşamasında yardımcı oluyor.



Çömleğin özelliğini aldığı söz konusu iki toprağın karıştırılıp çamur haline getirilmesinde, şekil verilmesinde, kurutmasında, kazınmasında, sırlanmasında kadınların alın teri bulunuyor.



NİNELERDEN TORUNLARA



41 yıldır çömlek üreten Fethiye Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ninelerinden, annesinden öğrendiği çömlekçiliği sürdürdüğünü bildirdi.



Eşleri tarafından mahallenin çeşitli yerlerinden bulanan çömlek yapımında kullanılan toprağı karıp, çamur haline getirdiklerini anlatan Ünsal, "Çamuru hamur gibi yoğuruyoruz. Daha sonra ayaklarımızla çiğneyerek katılaşmasını sağlıyoruz. Söz konusu çamuru çömlek yapımı için yanımıza alıp, şekillendirmeye başlıyoruz. Çömlek yapımı bizim için artık zor değil. Genellikle kadınlar tarafından sürdürülen çömlek yapımının bazı aşamalarından eşlerimiz de bize yardımcı oluyor." diye konuştu.



Çömlek üretimini 16 yıldır sürdüren Tenzile Güleç de bir çömleğin hazır hale gelmesi için 12 aşamadan geçtiğini söyledi.



Sorkun çömleğinin meşakkatli bir ürün olduğuna değinen Güleç, "Geçimimizi tamamen çömlekçilikten sağlıyoruz. Artık yeteri kadar para kazanamasak da geleneklerimiz için çömlekçiliği sürdürüyoruz. Ninelerimizden kalma bir meslek. El yapımı çömlek ile çarkta yapılan çömlek arasında farkla var. Genellikle el yapımı çömlek tercih edilmelidir." ifadelerini kullandı.








Etiketler: 800  Yıllık  Geleneği  Kadınlar  Sürdürüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER