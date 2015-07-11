Hodgkin lenfoma adı verilen bir tür lenf bezi kanseri olan 80 yaşındaki Erkan Barbüken'e daha fazla kemoterapi verebilmek için kök hücre nakli yapıldı



İzmir'de, Hodgkin lenfoma adı verilen bir tür lenf bezi kanseri olan 80 yaşındaki Erkan Barbüken'e daha fazla kemoterapi verebilmek için kök hücre nakli yapıldı. Hastanın kendisinden alınan kök hücreler, ileri yaşı dolayısıyla 4 seferde toplanıp, dondurulduktan sonra hastaya nakledildi.