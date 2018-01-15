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80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü

80 YARALI! ÖĞRENCİLER BORSAYA GEZİ DÜZENLEDİ, YÜRÜDÜKLERİ KAT BİR ANDA ÇÖKTÜ

Endonezya Menkul Kıymetler Borsasına gezi düzenleyen öğrenciler bina içerisinde gezerken, yürüdükleri kısım bir anda çöktü. Olayda 80 kişi yaralandı.

Tarih : 15 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü(7/10)3

Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Endonezya Menkul Kıymetler Borsası'nın bir katı çöktü, o esnada binada ziyaret amaçlı bulunan öğrenciler yaralandı. Yüzlerce öğrencinin ziyaret amaçlı olarak gezdiği binanın asma kat şeklindeki yürüyüş yolu bir anda aşağı inince, en az 80 kişi yaralandı. Endonezya makamları herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini ifade etti.

BİR ANDA ÇÖKTÜ

Çoğu Sumatra'dan gelen öğrenciler ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan kendilerini aşağıda buldu. Olay binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kurbanları hastaneye taşımak için 15 ambulans olay yerinden aynı anda hareket etti.

DAHA ÖNCE BOMBALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

1990'lı yılların sonunda inşa edilen yüksek katlı bina, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'ndaki konut ofislerine ait iki kuleli bir kompleksin parçası. Bina aynı zamanda 2000 yılının Eylül ayında radikal İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir otomobil saldırısnın hedefi olmuştu.

Endonezya Borsası sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada çökmenin sebebinin bir patlama olmadığını doğruladı.




 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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