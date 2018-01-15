80 YARALI! ÖĞRENCİLER BORSAYA GEZİ DÜZENLEDİ, YÜRÜDÜKLERİ KAT BİR ANDA ÇÖKTÜ
Endonezya Menkul Kıymetler Borsasına gezi düzenleyen öğrenciler bina içerisinde gezerken, yürüdükleri kısım bir anda çöktü. Olayda 80 kişi yaralandı.
Endonezya'nın başkenti Jakarta'da bulunan Endonezya Menkul Kıymetler Borsası'nın bir katı çöktü, o esnada binada ziyaret amaçlı bulunan öğrenciler yaralandı. Yüzlerce öğrencinin ziyaret amaçlı olarak gezdiği binanın asma kat şeklindeki yürüyüş yolu bir anda aşağı inince, en az 80 kişi yaralandı. Endonezya makamları herhangi bir ölüm gerçekleşmediğini ifade etti.
BİR ANDA ÇÖKTÜ
Çoğu Sumatra'dan gelen öğrenciler ne olduğunu anlamaya fırsat bulamadan kendilerini aşağıda buldu. Olay binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Kurbanları hastaneye taşımak için 15 ambulans olay yerinden aynı anda hareket etti.
DAHA ÖNCE BOMBALI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
1990'lı yılların sonunda inşa edilen yüksek katlı bina, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'ndaki konut ofislerine ait iki kuleli bir kompleksin parçası. Bina aynı zamanda 2000 yılının Eylül ayında radikal İslamcı militanlar tarafından düzenlenen bombalı bir otomobil saldırısnın hedefi olmuştu.
Endonezya Borsası sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada çökmenin sebebinin bir patlama olmadığını doğruladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar