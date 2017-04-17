

İstanbul Tarabya'daki Huber Köşkü'nde referandum sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin; 80 milyon nüfusu, 81 vilayetiyle tüm Türkiye'nin zaferidir" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:



Oyunun rengi ne olursa olsun sandık başına giden milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bugün Türkiye 200 yıllık kadim bir tartışma konusu olan yönetim sistemi konusunda tarihi bir karar vermiştir. Her zaman olduğu gibi mevcudu savunmak kolay, değişimi savunmak zor olmuştur. Hamdolsun bu zoru başardık ve tarihimizin en önemli yönetim reformunu hayata geçiriyoruz.



Verilen bütün oylar önemlidir. Ama özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki oyların ayrıca önemi olduğunu belirtmek isterim. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemizin önünde yeni bir dönemin başladığının da müjdecisi olacaktır.



Bu değişiklik herhangi bir değişiklik değildir. Türkiye tarihinde ilk defa TBMM ve milletin iradesiyle, sivil siyaset eliyle yönetim sistemimizi değiştiriyoruz.



Bu süreçte yurt dışındaki vatandaşların ne çileler çektiğini birlikte yaşadık. Ama asla demokrasiden taviz vermeden bu mücadeleyi verdiler. Halkoylaması bitmiş ve o süreçte yaşanan tartışmalar geride kalmıştır. Önümüzde yeni bir dönem vardır.



3 Kasım 2019'da bu ülkenin yönetimine talip olacak herkesin güçlü bir hazırlıkla milletin karşısına çıkması gerekiyor. Sadece slogan veya belirli değerlerin istismarıyla sorumluluk almak mümkün değildir.



Özellikle müttefik olarak kabul ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini hassasiyetlerimize uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermesini bekliyoruz. Diğer ülkeler milletimizin kararına saygı duymalıdır.







kaynak:sabah