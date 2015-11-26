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8 yaşında meme kanseri oldu

8 YAŞINDA MEME KANSERİ OLDU

ABD'de yaşayan 8 yaşındaki Chrissy Turner'a meme kanseri tanısı konuldu.

Tarih : 26 Kasım 2015, 09:45
Puan Ver : 8 Yaşında Meme Kanseri Oldu(5/10)3


Küçük kızın bugüne kadarki en genç meme kanserine yakalanmış kişi olduğu düşünülüyor. Çocuklarda meme kanseri görülme ihtimali ise yok denecek kadar az.

Küçük Chrissy geçen ay göğsünde yumru hisseti ve annesine söyledi. Annesiyle birlikte hastaneye giden küçük kıza meme kanseri teşhisi konuldu. Chrissy Turner bu hastalıkla savaşan en küçük kişi. Küçük Chrissy'e önümüzdeki ay Angelina Jolie'ye de uygulanan mastektomi yapılacak ve meme

dokuları çıkartılacak.



MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR



Bu tip bir meme kanseri ise normalde milyonda bir görülüyor. Kemoterapi ya da radyoterapi küçük Chrissy için çok ağır olacağı için tedavide mastektomi uygulanmasına karar verildi.



ANNESİ VE BABASI DA KANSER OLDU



Geçmiş yıllarda Chrissy'nin annesi Anette Turner rahim ağzı kanseriyle, Babası Troy Turner ise kan kanseriyle mücadele etti. Ailesi böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin ediyordu ama bu kadar erken olmasını beklemiyorlardı. Küçük kızın ailesi tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı.








Etiketler: 8  Yaşında  Meme  Kanseri  Oldu    haber

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