

Küçük kızın bugüne kadarki en genç meme kanserine yakalanmış kişi olduğu düşünülüyor. Çocuklarda meme kanseri görülme ihtimali ise yok denecek kadar az.



Küçük Chrissy geçen ay göğsünde yumru hisseti ve annesine söyledi. Annesiyle birlikte hastaneye giden küçük kıza meme kanseri teşhisi konuldu. Chrissy Turner bu hastalıkla savaşan en küçük kişi. Küçük Chrissy'e önümüzdeki ay Angelina Jolie'ye de uygulanan mastektomi yapılacak ve meme



dokuları çıkartılacak.







MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR







Bu tip bir meme kanseri ise normalde milyonda bir görülüyor. Kemoterapi ya da radyoterapi küçük Chrissy için çok ağır olacağı için tedavide mastektomi uygulanmasına karar verildi.







ANNESİ VE BABASI DA KANSER OLDU







Geçmiş yıllarda Chrissy'nin annesi Anette Turner rahim ağzı kanseriyle, Babası Troy Turner ise kan kanseriyle mücadele etti. Ailesi böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin ediyordu ama bu kadar erken olmasını beklemiyorlardı. Küçük kızın ailesi tıbbi masrafları karşılamak için bir yardım kampanyası başlattı.