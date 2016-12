Evinin banyosunda bulduğu temizlik maddesini içmesi sonucu 5 yıl önce rahatsızlanan, Bursa ve Ankara'da 30, tedavi için gittiği ABD'de ise bir yıl içinde 2'si büyük 40 kez ameliyat masasına yatan küçük Kayra, beslenmesini özel bir cihazla yapabiliyor







ABD'de, kalın bağırsağından yeni bir yemek borusu yapılan, ağızdan beslenemeyen Kayra'yı halen uzun soluklu bir tedavi süreci bekliyor







Anne Karakaş: "Bu ameliyatlar başarısız olursa, Kayra ömür boyu bu çantaya bağlı kalacak. Oğlumun artık ameliyat edilmesini istemiyorum"







Bursa'da, 3 yaşındayken banyoda bulup içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları büyük hasar gören, 5 yıllık süreçte Türkiye'de 30, ABD'de ise bir yıl içinde 2'si büyük 40 ameliyat geçiren Kayra Yaman, tüm bu operasyonlara rağmen özel bir cihaz sayesinde beslenebiliyor.







Temizlik maddesini içmesi sonucu fenalaşan, ailesi tarafından götürüldüğü hastanelerde "yaşamaz" denilen Kayra'nın, zorlu mücadelesi devam ediyor.







Çekirge Devlet, Dörtçelik Çocuk ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara'da hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 30 kez cerrahi operasyon geçiren, midesinin bir bölümü alınan, ağız içi, böbrek ve diğer organlarına müdahale edilen, kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kayra, ABD'de 1 yılı aşkın devam eden tedavi süreci ve 2'si büyük 40 ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı.







Yeni yemek borusu



Anne Ayşen Karakaş, ABD'de yapılan tetkiklerde, Türkiye'de yapılan yemek borusunun çürüdüğünün tespit edildiğini, burada kalın bağırsağından tekrar bir yemek borusu yapıldığını söyledi.







Kayra'nın vücudunun, yeni yapılan yemek borusunun kaburgaların başlangıcından mideye kadar olan bölümü kabul ettiğini, gırtlak kısmında ise sıkıntıların ve daralmanın devam ettiğini anlatan Karakaş, ayrıca oğlunun ağızdan aldığı yiyeceklerin akciğerine kaçtığını, bu yeni rahatsızlığın ciddi sorunlar oluşturmaya başladığını kaydetti.







Karakaş, tükürüğü dahil Kayra'nın ağızdan aldığı her şeyin akciğerine gittiğini belirterek, "Bu, Kayra'ya çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ağzından hiç bir şey yememesi gerekiyor. Daha sonra eğer ciğerlerinden böyle sıkıntı olmaya devam ederse, akciğerlerini kaybedebilme riski de doktorlar tarafından açıklandı." dedi.







1 yılda 11 kilo aldı







Kayra'nın ABD'ye giderken 16 kilo olduğunu 1 yıl içinde 27 kiloya ulaştığını vurgulayan Karakaş, tedavilerin Türkiye'de devam edeceğini ve oğlunun burada her ay gırtlağın genişletilmesi için ameliyat masasına yatacağını söyledi.







Karakaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam edecek tedavinin ardından her şeyin yolunda gitmesi halinde 6 ay veya 1 yıl içinde yeniden ABD'ye gideceklerini ifade etti.







Oğlunun, ABD'de Cincinnati Children's Hospital'da tedavi süreci geçirdiğini belirten Karakaş, "Fakat bundan sonraki aşamada Kayra'nın ameliyatları, New York Boston Harvard Üniversitesi'nde yapılacak. Burada ve ABD'de kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldığı için artık kalın bağırsağının gırtlak kısmına çekilecek tarafı kalmadı. İnce bağırsağından parça alınıp, ek olarak gırtlak kısmına konulacak." diye konuştu