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8 yaşında ama 70 ameliyat oldu

8 YAŞINDA AMA 70 AMELİYAT OLDU

Yaşından çok büyük şeyler yaşayan Kayra'nın sıkıntılı günleri 5 yıl önce başladı... Banyoda bulduğu temizlik ürününü içerek rahatsızlanan Kayra 1 yılda tam 40 ameliyat geçirdi...

Tarih : 13 Haziran 2016, 14:52
Puan Ver : 8 Yaşında Ama 70 Ameliyat Oldu(9/10)6


Evinin banyosunda  bulduğu temizlik maddesini içmesi sonucu 5 yıl önce rahatsızlanan, Bursa ve  Ankara'da 30, tedavi için gittiği ABD'de ise bir yıl içinde 2'si büyük 40 kez  ameliyat masasına yatan küçük Kayra, beslenmesini özel bir cihazla yapabiliyor



ABD'de, kalın bağırsağından yeni bir yemek borusu yapılan, ağızdan beslenemeyen  Kayra'yı halen uzun soluklu bir tedavi süreci bekliyor



Anne Karakaş:  "Bu  ameliyatlar başarısız olursa, Kayra ömür boyu bu çantaya bağlı kalacak. Oğlumun  artık ameliyat edilmesini istemiyorum"



Bursa'da, 3 yaşındayken banyoda bulup  içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları büyük hasar gören, 5 yıllık  süreçte Türkiye'de 30, ABD'de ise bir yıl içinde 2'si büyük 40 ameliyat geçiren  Kayra Yaman, tüm bu operasyonlara rağmen özel bir cihaz sayesinde beslenebiliyor.



Temizlik maddesini içmesi sonucu fenalaşan, ailesi tarafından  götürüldüğü hastanelerde "yaşamaz" denilen Kayra'nın, zorlu mücadelesi devam  ediyor.



Çekirge Devlet, Dörtçelik Çocuk ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  ile Ankara'da hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 30 kez cerrahi  operasyon geçiren, midesinin bir bölümü alınan, ağız içi, böbrek ve diğer  organlarına müdahale edilen, kalın bağırsağından yemek borusu yapılan Kayra,  ABD'de 1 yılı aşkın devam eden tedavi süreci ve 2'si büyük 40 ameliyata rağmen  sağlığına kavuşamadı.



Yeni yemek borusu

Anne Ayşen Karakaş,  ABD'de yapılan  tetkiklerde, Türkiye'de yapılan yemek borusunun çürüdüğünün tespit edildiğini,  burada kalın bağırsağından tekrar bir yemek borusu yapıldığını söyledi.



Kayra'nın vücudunun, yeni yapılan yemek borusunun kaburgaların  başlangıcından mideye kadar olan bölümü kabul ettiğini, gırtlak kısmında ise  sıkıntıların ve daralmanın devam ettiğini anlatan Karakaş, ayrıca oğlunun ağızdan  aldığı yiyeceklerin akciğerine kaçtığını, bu yeni rahatsızlığın ciddi sorunlar  oluşturmaya başladığını kaydetti.



Karakaş, tükürüğü dahil Kayra'nın ağızdan aldığı her şeyin akciğerine  gittiğini belirterek, "Bu, Kayra'ya çok büyük sıkıntı yaratıyor. Ağzından hiç bir  şey yememesi gerekiyor. Daha sonra eğer ciğerlerinden böyle sıkıntı olmaya devam  ederse, akciğerlerini kaybedebilme riski de doktorlar tarafından açıklandı."  dedi.



1 yılda 11 kilo aldı



Kayra'nın ABD'ye giderken 16 kilo olduğunu 1 yıl içinde 27 kiloya  ulaştığını vurgulayan Karakaş, tedavilerin Türkiye'de devam edeceğini ve oğlunun  burada her ay gırtlağın genişletilmesi için ameliyat masasına yatacağını söyledi.



Karakaş, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde devam  edecek tedavinin ardından her şeyin yolunda gitmesi halinde 6 ay veya 1 yıl  içinde yeniden ABD'ye gideceklerini ifade etti.



Oğlunun, ABD'de Cincinnati Children's Hospital'da tedavi süreci  geçirdiğini belirten Karakaş, "Fakat bundan sonraki aşamada Kayra'nın  ameliyatları, New York Boston Harvard Üniversitesi'nde yapılacak. Burada ve  ABD'de kalın bağırsaktan yemek borusu yapıldığı için artık kalın bağırsağının  gırtlak kısmına çekilecek tarafı kalmadı. İnce bağırsağından parça alınıp, ek  olarak gırtlak kısmına konulacak." diye konuştu







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