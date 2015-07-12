

Gördükleri baskı ve zulüm nedeniyle Çin'den Tayland'a sığındıktan sonra sınır dışı edilip Türkiye'ye getirilen 173 Uygur Türkü'nün ardından, dün de 4'ü kadın 4'ü çocuk olmak üzere 8 Uygur Türkü Türkiye'ye geldi.







Can Suyu Derneği tarafından Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Bangkok'tan İstanbul'a getirilen Uygur Türklerinin, işlemlerinin yapılmasının ardından Kayseri'ye doğru yola çıkacakları açıklandı.







Tayland, kendisine sığınan 109 Doğu Türkistanlı mülteciyi geçtiğimiz günlerde Çin'e iade ederek tepki çekmiş ve Türkiye'de de şiddetli protesto eylemleri düzenlenmişti.