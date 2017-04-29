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8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 29 Nisan 2017, 11:24
Puan Ver : 8 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(6/10)6


Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi. Adıyaman Valiliği, "Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensupları, güvenlik kuvvetlerimizin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmiştir."



Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.



Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.



 



kaynak:sabah

 








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