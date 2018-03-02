8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMANIN KAHREDEN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Zeytin Dalı harekatının dün 41. gününde Türkiye'yi yasa boğan acı haberler geldi. 8 askerimizi şehit verdiğimiz çatışmanın kahreden detayları da ortaya çıktı. Afrin kırsalındaki 1083 rakımlı tepede, tünellerden çıkan yaklaşık 100 kişilik terörist grup, güvenlik güçlerine ağır silahlarla saldırdı. Destek için havalanan ATAK helikopteri de isabet aldı.
1083 RAKIMLI TEPEYE SIZMAYA ÇALIŞTILAR, ASKER PÜSKÜRTTÜ
Afrin'in kuzeybatı kırsalında, Hatay'daki Akbaba Hudut Karakolu'nun karşısına düşen Mehmedli, Bilalko ve El Maski köylerinin arasındaki 1083 rakımlı tepeye dün sabah teröristler sızma girişiminde bulundu. Jandarma ve Polis Özel Harekât timleri ile korucular, teröristleri püskürttü.
İKİNCİ SIZMA GİRİŞİMİNDE ROKETATAR VE DOÇKALARLA SALDIRDILAR
Ancak sisli havayı fırsat bilen 100 kişilik PYD/PKK'lı terörist grup, öğle saatlerinde bu kez kalın beton duvarlarla örülmüş tünellerden sızmaya çalıştı. Teröristler omuzda taşınan füze, roketatar ve doçkalarla saldırdı. Güvenlik güçleri anında karşılık verdi.
ATAK HELİKOPTERİ DE SALDIRIYA UĞRADI
Bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, 1083 rakımlı tepe, sınırda konuşlu birlikler tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Hava desteği ve yaralıların tahliyesi için kalkan ve bölgeye ulaşan ATAK helikopterler de teröristler tarafından saldırıya uğradı. İsabet alan bir helikopter, bölgeye iniş yapamayarak geri çekildi.
F-16'LAR BOMBA YAĞDIRDI
Teröristlerin ateş noktalarının radarlar ile tespit edilmesinin ardından F-16'lar havalandı. Jetler teröristlerin bulunduğu bölgeler ve kaçış noktalarına bomba yağdırdı. Çatışmada 8 asker şehit oldu, 20 asker, 3 Polis Özel Harekat mensubu ve 3 korucu yaralandı. Bombardımından sonra bölgeye inen helikopterler, durumu ağır olan yaralıları alarak Hatay ve ilçesi Kırıkhan'daki hastanelere getirdi.
Kaynak: haberinburada
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