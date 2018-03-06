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8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMADA YARALANAN UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT DÜŞTÜ!


8 şehit verdiğimiz çatışmada yaralanan uzman çavuş, şehit düştü!
Tarih : 06 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : 8 Şehit Verdiğimiz Çatışmada Yaralanan Uzman Çavuş, Şehit Düştü!(5/10)1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü ' Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Muğla Dalamanlı uzman çavuş Fuat Demir, tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÇATIŞMADA YARALANMIŞTI

Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Fuat Demir, 5 gün önce teröristlerle girdiği çatışmada yaralandı. Demir, tedavi için Ankara'ya getirildi. 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu, 13 askerin de yaralandığı çatışmada yaralanan Demir, 5 gündür tedavi gördüğü GATA'da şehit düştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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