8 ÖLÜM: OTOMOTİV DEVİ DOĞRULADI
Otomotiv devi hava yastığı patlaması sebebiyle gelen ölümlerin ardından milyonlarca aracını geri çağırmıştı... Japon otomotiv üreticisi Honda hava yastığına bağlı olarak ölen 8. kişinin ölümünü de teyit etti.
Otomotiv devi hava yastığı patlaması sebebiyle gelen ölümlerin ardından milyonlarca aracını geri çağırmıştı... Japon otomotiv üreticisi Honda hava yastığına bağlı olarak ölen 8. kişinin ölümünü de teyit etti.
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