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8 MİLYON EMEKLİYE İKİNCİ KÖTÜ HABER


8 MİLYON EMEKLİYE İKİNCİ KÖTÜ HABER
Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:25
Puan Ver : 8 Milyon Emekliye İkinci Kötü Haber(6/10)5


MİLYONLARCA emekli dün ikinci kez hayal kırıklığı yaşadı.



İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği tarafından açılan intibak davasının 29 Haziran'da görülen duruşmasında ret kararı çıkmıştı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından açılan bir diğer intibak davasının dün görülen duruşması da ret kararıyla sonuçlandı. Duruşma ilk olarak 2 Temmuz'da gerçekleşmiş ancak eksik dosya gerekçesiyle 13 Temmuz'a ertelemişti. Karar 'intibak' yönünde çıksaydı, 2000 sonrası emekli olan yaklaşık 8 milyon kişinin maaşında 55 ila 355 lira arasında artış olacaktı.








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