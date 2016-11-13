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8 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

8 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Diyarbakır’ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 8 mahallede PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:42
Puan Ver : 8 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi(7/10)9


Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 8 mahallede PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.










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