

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Tayning bölgesinde meydana heyelan bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında toprak altında kalan 41 kişiden şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 33 kişi için çalışmalar devam ediyor.







Dün meydana gelen heyelanda bölgedeki hidroelektrik santrali inşaatı şantiyesinin, yaklaşık 100 bin metreküplük çamur ve kaya parçası altında kaldığı ve işçilerin uykuda yakalandığı açıklanmıştı.