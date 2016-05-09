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8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI


8 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Tarih : 09 Mayıs 2016, 10:51
Puan Ver : 8 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı(8/10)7


Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Tayning bölgesinde meydana  heyelan bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında  toprak altında kalan 41 kişiden  şu ana kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp 33 kişi için çalışmalar  devam ediyor.



Dün meydana gelen heyelanda bölgedeki hidroelektrik santrali inşaatı  şantiyesinin, yaklaşık 100 bin metreküplük çamur ve kaya parçası altında kaldığı  ve işçilerin uykuda yakalandığı açıklanmıştı.








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