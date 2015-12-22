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8 İLDE PARALEL YAPI OPERASYONU: 14 GÖZALTI


8 İLDE PARALEL YAPI OPERASYONU: 14 GÖZALTI
Tarih : 22 Aralık 2015, 12:24
Puan Ver : 8 İlde Paralel Yapı Operasyonu: 14 Gözaltı(10/10)8


Paralel yapı" soruşturması kapsamında Kocaeli merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda üst düzey emniyet mensuplarının aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kocaeli'nin de aralarında olduğu 8 ilde operasyon gerçekleştirdi.

 Operasyonda, aralarında üst düzey emniyet mensuplarının da bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Van'da 1 polis gözaltına alındı Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "paralel yapı" soruşturması kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polisin gözaltına alındığı öğrenildi.Şüphelinin soruşturmanın yürütüldüğü Kocaeli'ye gönderileceği bildirildi.

 








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