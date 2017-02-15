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8 İlde Operasyon: 3'ü Emniyet Müdürü 27 Polis Gözaltında
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8 İLDE OPERASYON: 3'Ü EMNİYET MÜDÜRÜ 27 POLİS GÖZALTINDA


8 İLDE OPERASYON: 3'Ü EMNİYET MÜDÜRÜ 27 POLİS GÖZALTINDA
Tarih : 15 Şubat 2017, 09:17
Puan Ver : 8 İlde Operasyon: 3'ü Emniyet Müdürü 27 Polis Gözaltında(8/10)5


Adana merkezli 8 ilde başlayan operasyon ajanslara son dakika olarak geçti. 8 ilde başlayan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 3 emniyet müdürünün de bulunduğu 27 polis gözaltına alındı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin polis ayağına yönelik Adana, Ankara, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ ve Kayseri'de eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon başlattı.



 



kaynak:sabah








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