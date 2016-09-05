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8 İLDE FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON


8 İLDE FETÖ'NÜN KADIN YAPILANMASINA OPERASYON
Tarih : 05 Eylül 2016, 14:14
Puan Ver : 8 İlde Fetö'nün Kadın Yapılanmasına Operasyon(10/10)7


Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "kadın yapılanmasında" yer alan ve aralarında bölge sorumlusu, ev ablası, büyük bölge talebe mesulü, yurt sorumlusu, mütevelli heyeti üyesi, imam, cemaat içi evlilik işlerini düzenleyenler ile bu yapılanmaya finans sağlayan kişilerin de bulunduğu 33 kişi hakkında soruşturma başlattı.



Gözaltı kararı verilen 33 şüphelinin yakalanması amacıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinasyonunda Elazığ, Kayseri, Mersin, Osmaniye, Bingöl, Manisa, Gaziantep ve Malatya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.








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