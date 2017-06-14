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8 İLDE AVUKATLARA BYLOCK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR


8 İLDE AVUKATLARA BYLOCK OPERASYONU: ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR
Tarih : 14 Haziran 2017, 11:57
Puan Ver : 8 İlde Avukatlara Bylock Operasyonu: Çok Sayıda Gözaltı Var(6/10)3


Fethullahçı Terör Örgütü‘nün avukat yapılanmasına ilişkin İstanbul'da operasyon başlatıldı. ByLock kullanıcısı 189 avukat hakkında gözaltı kararı verildi. 74 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Kayseri merkezli 4 ilde ise işadamlarına yönelik operasyon başlatıldı.



 



kaynak:milliyet








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