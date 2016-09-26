

Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, mahalle, cadde ve sokaklar şöyle:







Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Balıkhisar Köy İçi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Saracalar Mahallesi Hisar - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1942 - 1945 -1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1966/5 - 1949 - 1967 - 1966 - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1952 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1945 - 1949 -1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - Orhan Kemal - Karapürçek - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1959 - 1953 - Sokak/Sokaklarına Çamlık Mahallesi 1888 - Orhan Kemal - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Topçu Mahallesi 1521 - 1532 - 1523 - Bahçeli - 1464 - 1489 - 1535 - 1531 - 1558 - 1538 - 1533 - 1522 - Sokak/Sokaklarına Atakent Mahallesi 1464 - 1488 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Elvan Mahallesi 1944 - 1947 - 1945 - 1941 - 1942 - 1935 - 1934 - 1940 - 1937 - 1939 - İstasyon - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Piyade Mahallesi 1977 - 1985 - 1978 - 1979 - 2021 - Ahi Elvan - 1976 - 1983 - 1986 - 1981 - 1982 - 1984 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Gölbaşı İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Mahallesi 793 - Haymana Yolu - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bademlik Mahallesi Bademlik Yolu - Sokak/Sokaklarına Kanuni Mahallesi 886/1 - 928 - 801/6 - 924 - Osmangazi - Demirciler - Ümitova - Şehit Ali Ekşioğlu - Şehit Uğur Akgündüz - 937 - 938 - 921 - 912 - 919 - 943 - 780 - 942 - 878 - 879 - 874 - 872 - 941 - 897 - 900 - 862 - 861 - 927/1 - 930 - 908 - 945 - 909 - 787 - 782 - 778 - 783 - 781 - Bademlik Yolu - Öntek - Şehit Ali Rıza Bulut - 906 - 944 - 876 - 875 - 871 - 865 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Esertepe Mahallesi 270 - 265 - Şehit Lütfü Dereli - 255 - 260 - 268 Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Esertepe Mahallesi Alımlı - Bağ Evi - Şehit Veli Kara - 240 - 270 - 266 - 265 - 261 - Sil 245 - 242 - 246 - 248 - Ahmet Şefik Kolaylı - Şehit Lütfü Dereli - 255 - 260 -76 - 239 - 238 - 253 - 237 - Veteriner - 249 - 254 - 241 - 247 - 262 - 268 - İncirli Mahallesi 117 - 103 - 99 - 97 - 96 - Alımlı - Barışyolu - Refik Saydam - Sezgin - 94 - 88 - 89 - 91 - 90 - 101 - 100 - 82 - 102 - 95 - Ahmet Şefik Kolaylı - 113 - 114 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Polatlı İlçesine 10:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hacımuslu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Ilıca Mahallesi İnler Mahallesi Karabenli Mahallesi Sokak/Sokaklarına Ördek Gölü Mahallesi Yeşilöz Mahallesi Hıdırlar - Yeni Mehmetli Avdanlı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Ayaş - Güneş - Hatipoğlu - Rüzgarlı - Yavuz Selim - Yıldırım Beyazıt - Çınar - Çilek - Şali - Melikşah - Yağmur - Alparslan - Çağdaş - Melih Gökçek - 796 - 799 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.



Ankara İli Sincan İlçesine 12:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Akıncılar - Sokak/Sokaklarına Çoğlu Mahallesi Kazım Karabekir - Güney - Borsa - Gevrek - Arseven - Ergenekon - Güroz - Poyraz - Yağmur - Hanımeli - Fırat - Kumrular - Keskin - Adalet - Necip Fazıl - Çoğlu Mahallesi - Sokak/Sokaklarına 29 Ekim Mahallesi Necip Fazıl - Sokak/Sokaklarına Adalet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.