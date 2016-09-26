8 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında yarın Ankara’nın Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Polatlı, Sincan, ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Açıklamada, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabileceği kaydedildi. Elektrik kesintisinin uygulanacağı ilçe, mahalle, cadde ve sokaklar şöyle:
Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Balıkhisar Köy İçi - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Saracalar Mahallesi Hisar - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Akyurt İlçesine 09:00 - 15:00 Saatleri Arasında Bakım Çalışması Nedeniyle Balıkhisar Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1942 - 1945 -1945/1 - 1968/1 - 1968 - 1966/5 - 1949 - 1967 - 1966 - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1952 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Altındağ İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Beşikkaya Mahallesi 1944 - 1945 - 1949 -1951 - 1967 - 1956 - 1955 - 1966 - Orhan Kemal - Karapürçek - 1890 - 1946 - 1947 - 1965/1 - 1959 - 1953 - Sokak/Sokaklarına Çamlık Mahallesi 1888 - Orhan Kemal - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Beypazarı İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Kırbaşı Bucak Kırşeyhler Köyü Mahallesi sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Topçu Mahallesi 1521 - 1532 - 1523 - Bahçeli - 1464 - 1489 - 1535 - 1531 - 1558 - 1538 - 1533 - 1522 - Sokak/Sokaklarına Atakent Mahallesi 1464 - 1488 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Elvan Mahallesi 1944 - 1947 - 1945 - 1941 - 1942 - 1935 - 1934 - 1940 - 1937 - 1939 - İstasyon - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Etimesgut İlçesine 09:30 - 17:30 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Piyade Mahallesi 1977 - 1985 - 1978 - 1979 - 2021 - Ahi Elvan - 1976 - 1983 - 1986 - 1981 - 1982 - 1984 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Gölbaşı İlçesine 09:00 - 14:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Mahallesi 793 - Haymana Yolu - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Bademlik Mahallesi Bademlik Yolu - Sokak/Sokaklarına Kanuni Mahallesi 886/1 - 928 - 801/6 - 924 - Osmangazi - Demirciler - Ümitova - Şehit Ali Ekşioğlu - Şehit Uğur Akgündüz - 937 - 938 - 921 - 912 - 919 - 943 - 780 - 942 - 878 - 879 - 874 - 872 - 941 - 897 - 900 - 862 - 861 - 927/1 - 930 - 908 - 945 - 909 - 787 - 782 - 778 - 783 - 781 - Bademlik Yolu - Öntek - Şehit Ali Rıza Bulut - 906 - 944 - 876 - 875 - 871 - 865 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Esertepe Mahallesi 270 - 265 - Şehit Lütfü Dereli - 255 - 260 - 268 Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Keçiören İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Esertepe Mahallesi Alımlı - Bağ Evi - Şehit Veli Kara - 240 - 270 - 266 - 265 - 261 - Sil 245 - 242 - 246 - 248 - Ahmet Şefik Kolaylı - Şehit Lütfü Dereli - 255 - 260 -76 - 239 - 238 - 253 - 237 - Veteriner - 249 - 254 - 241 - 247 - 262 - 268 - İncirli Mahallesi 117 - 103 - 99 - 97 - 96 - Alımlı - Barışyolu - Refik Saydam - Sezgin - 94 - 88 - 89 - 91 - 90 - 101 - 100 - 82 - 102 - 95 - Ahmet Şefik Kolaylı - 113 - 114 Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Polatlı İlçesine 10:00 - 15:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Hacımuslu Mahallesi Sokak/Sokaklarına Ilıca Mahallesi İnler Mahallesi Karabenli Mahallesi Sokak/Sokaklarına Ördek Gölü Mahallesi Yeşilöz Mahallesi Hıdırlar - Yeni Mehmetli Avdanlı Mahallesi Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Sincan İlçesine 09:00 - 17:00 Saatleri Arasında Tesis Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Ayaş - Güneş - Hatipoğlu - Rüzgarlı - Yavuz Selim - Yıldırım Beyazıt - Çınar - Çilek - Şali - Melikşah - Yağmur - Alparslan - Çağdaş - Melih Gökçek - 796 - 799 - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
Ankara İli Sincan İlçesine 12:00 - 14:00 Saatleri Arasında 3.Şahıs Çalışması Nedeniyle Menderes Mahallesi Akıncılar - Sokak/Sokaklarına Çoğlu Mahallesi Kazım Karabekir - Güney - Borsa - Gevrek - Arseven - Ergenekon - Güroz - Poyraz - Yağmur - Hanımeli - Fırat - Kumrular - Keskin - Adalet - Necip Fazıl - Çoğlu Mahallesi - Sokak/Sokaklarına 29 Ekim Mahallesi Necip Fazıl - Sokak/Sokaklarına Adalet - Sokak/Sokaklarına Enerji Verilemeyecektir.
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